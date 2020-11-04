Сам мэр выздоровел, имеет отрицательный результат теста на коронавирус.

В Киеве за сутки выявили 856 новых больных COVID-19, 17 человек умерли.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.

«Мой тест на коронавирус отрицательный. Я чувствую себя хорошо, то есть сейчас уже полон сил и готов работать. Но новости о распространении коронавируса в городе, к сожалению, не утешительны», - подчеркнул мэр.

Так, по его словам, за минувшие сутки в Киеве зафиксировано наибольшее число больных за весь период пандемии - 856, из которых 66 - дети.

«Среди заболевших 456 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 34 девочки от двух месяцев до 17 лет, а также 334 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет и 32 мальчика от пятнадцати дней до 16 лет. Заболели в том числе и 43 медика», - сообщил Кличко.

По его информации, в больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 71 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Днепровском районе - 132, Деснянском - 109 и в Соломенском районе - 98 случаев», - отметил Кличко.

Выздоровели в столице за сутки 268 человек, всего коронавирус преодолел 13 421 житель Киева.

От коронавируса в столице умерли с начала эпидемии 816 человек. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 40 390.

Кличко заболел коронавирусом

24 октября Кличко в своем Telegram-канале написал, что заболел COVID-19. По его словам, он чувствовал себя хорошо, но вынужден был пойти на самоизоляцию и работать из дома.

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Автор: Инна Андалицкая