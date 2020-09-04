В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 319 человек. Умерли 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. И в течение последней недели количество летальных случаев не уменьшается.
Читайте такжеВ Украине коронавируса установил новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки Об этом в Телеграмм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его данным, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477.
Заболели:
- 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет
- 42 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет
- 8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.
- Заболели также 17 медиков.
"В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 63 человека. Всего коронавирус преодолели 4616 жителей Киева", - сообщил столичный мэр.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая.
В течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время пандемии на COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Подавляющее большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности.
"Увеличение количества больных среди медицинского персонала объясняется и ростом заболеваемости в столице. В частности, увеличением количества госпитализированных. Поэтому, когда пренебрегаете правилами безопасности, думайте и о том, будет ли кому вас спасать и лечить!", - подчеркнул Кличко.
Коронавирус в Киеве: новости по теме
- 3 сентября в Киеве было зафиксировано 280 новых случаев заражения коронавируса, из которых двадцать шестой детей.
- В Минздраве допустили возвращения жесткого карантина в Украине
- Киев и 17 областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий - МОЗ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram