Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая.

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 319 человек. Умерли 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. И в течение последней недели количество летальных случаев не уменьшается.

Читайте такжеВ Украине коронавируса установил новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки Об этом в Телеграмм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477.

Заболели:

158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет

42 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет

8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

Заболели также 17 медиков.

"В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 63 человека. Всего коронавирус преодолели 4616 жителей Киева", - сообщил столичный мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая.

В течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время пандемии на COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Подавляющее большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности.

"Увеличение количества больных среди медицинского персонала объясняется и ростом заболеваемости в столице. В частности, увеличением количества госпитализированных. Поэтому, когда пренебрегаете правилами безопасности, думайте и о том, будет ли кому вас спасать и лечить!", - подчеркнул Кличко.

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Автор: Ирина Погорелая