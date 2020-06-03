В Киеве за сутки выявили 62 новых больных коронавирусом

Между тем, поправились за сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы.

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 62 человека. Из них 10 медиков.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодня в Киеве уже 3133 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Заболели:

38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет

16 мужчин от 30 до 83 лет

3 девочки в возрасте 5, 7 и 10 лет и 5 мальчиков от 3 до 14 лет.

По его данным, в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Поправились за сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы", - сообщил Кличко.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соломенском районе – 10, Деснянском - 9 и в Днепровском и Шевченковском – по 8 случаев.

"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 184 пациента. В том числе 8 детей. 40 больных в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 84 жителя города с подозрением на коронавирус. Среди них – 10 детей", - подытожил мэр.

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