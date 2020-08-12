В Киеве за сутки коронавирусом заболели почти две сотни людей

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Деснянськом- 24. В Соломенском и Оболонском районах - по 21 случаю.

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая - только за прошедшие сутки.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодняшний день в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

заболели:

86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет

83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет

8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет.

Заболели в том числе и пятеро медиков.

По его данным, в больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровел 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Деснянськом- 24. В Соломенском и Оболонском районах - по 21 случаю", - сообщил городской председатель.

"Не игнорируйте угрозу. Надевайте маску в общественных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию. Не забывайте часто мыть руки и пользоваться антисептиком. Берегите себя!", - призвал Кличко.

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