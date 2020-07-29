В Киеве за сутки коронавирусом заболели более сотни людей

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22. В Дарницком – 19. И в Соломенском районе – 16 случаев.

Еще у 132 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. Таким образом, на сегодня в столице уже 7932 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "2 человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян", - отметил он.

Заболели:

54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет

66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели, в частности, и трое медиков.

"В больницы столицы были госпитализированы 29 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 47 человек. Всего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева", - сообщил Кличко.

По его данным, больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22. В Дарницком – 19. И в Соломенском районе – 16 случаев.

В медучреждения столицы за весь период пандемии были госпитализированы более 2080 больных COVID-19. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее других выздоравливают дети и молодые люди.

"У нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А раньше вылечилась киевлянка, которой 95 лет", - сообщил столичный председатель.

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