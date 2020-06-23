В Киеве за сутки коронавирусом заболели более полсотни человек, трое больных умерло

На сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 101 житель столицы умер.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 61 человек.

Читайте такжеВ Минздраве назвали причину "коронавирусного" антирекорда на Львовщине

Таким образом, на сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его данным, трое больных умерло. "Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева", - отметил он.

Заболели:

29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет

28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет

2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.



"В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус преодолели 1415 жителей столицы", - сообщил городской председатель.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах – по 8 случаев.

"Не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите свое здоровье, берегите себя!", - призвал мэр.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram