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В Киеве за сутки коронавирусом заболели более полсотни человек, трое больных умерло

09:09, 23 июня 2020
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Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева \ УНИАН

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Таким образом, на сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его данным, трое больных умерло. "Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева", - отметил он.

Заболели:

  • 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет
  • 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет
  • 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.
  • "В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус преодолели 1415 жителей столицы", - сообщил городской председатель.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах – по 8 случаев.

"Не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите свое здоровье, берегите себя!", - призвал мэр.

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