Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 59, Днепровском – 54, Деснянском районе – 47 случаев.

В столице новый всплеск коронавируса за сутки - еще 332 новых больных. Умерли пять человек. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян.

Читайте такжеВ Украине коронавирус избил очередной антирекорд: 2495 новых больных, 51 человек умерОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграмм-канале.

На сегодня в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет

137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

6 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 15.

Заболели и 13 медиков.

"Резко увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 75 пациентов! Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 4450 жителей Киева", - написал мэр.

По его данным, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 59, Днепровском – 54, Деснянском районе – 47 случаев.

Также Кличко сообщил, что в целом на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

"Столичные больницы, определенные для приема больных коронавирусом, заполнены на 54%. Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 210 тестов на 100 тыс. людей", - сообщил киевский председатель.

Новости по теме:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая