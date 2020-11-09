За сутки в больницы столицы госпитализировали 76 пациентов с COVID-19.

В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 заболели 748 человек, 5 – умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте такжеСегодня начало действовать новое карантинное зонирование: вся Украина - "оранжевая" и "красная" (карта)

«Еще у 748 киевлян выявили коронавирус за прошедшие сутки. 5 заболевших умерли. Всего коронавирус унес жизни 872 жителей нашего города. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 920», - отметил он.

По словам Кличко, заболели 401 женщина, 278 мужчин, 69 детей. В больницы были госпитализированы 76 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего коронавирус преодолели 16 тыс. 667 жителей города. Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (130), в Дарницком (109) и Оболонском (107) районах.

Коронавирус: важно знать каждому

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров