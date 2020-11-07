Всего с начала пандемии в Киеве зарегистрировано 43 229 случаев заболевания.

В столице за прошедшие сутки выявили еще 854 больных COVID-19, умерли 11 человек.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Телеграм-канале.

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«Динамика заболеваемости в столице, к сожалению, не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 854 больных коронавирусом. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 852 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 43 229», - написал он.

Вчера заболели 494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от 2 дней до 17 лет. Заболели также 34 медика.

В больницы были госпитализированы 86 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 1 162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском районе - 142, в Дарницком - 122. И в Днепровском районе - 96 случаев.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!"- подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 ноября в Украине с начала пандемии коронавирус выявлен у 450 934 человек, умерло от COVID-19 8 312.

Вчера COVID-19 обнаружен у рекордного количества граждан - 10 746.

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Автор: Виктория Токарева