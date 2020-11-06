Всего в Киеве подтверждено 42 375 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 6 ноября в Киеве за сутки зафиксировано 1002 новых случая инфицированных коронавирусом. Такого количества инфицированных в столице еще не было. Это на 19 случаев больше, чем 5 ноября - тогда обнаружили 983 инфицированных.

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Всего в Киеве подтверждено 42 375 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 15 218 человек (+1449 за сутки), умер 841 человек (+14 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 18 763 случая COVID-19 (+434 новых случая за сутки). С начала эпидемии выздоровели 8 608 человека (+226 за сутки), умерли 454 человека (+10 за сутки).

Коронавирус в Киеве: статистика в районах столицы

"Ситуация у нас сложная и динамика крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве - более тысячи новых случаев заболевания. Коронавирус выявили у 1002 человек. Умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице 841 летальный случай. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 42 тысячи 375", - как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Среди выявленных за прошедшие сутки больных: 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 34 девочки в возрасте от 8 месяцев до 17 лет, а также 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 35 мальчиков в возрасте от 25 дней до 17 лет. Заболели, в том числе, 39 медиков.

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"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Подольском районе - 164, Оболонском - 154, Деснянском районе - 114 случаев", - добавил Кличко.

Отметим, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай COVID-19. За последние сутки госпитализировано 1 517 человек, умер 201 человек, выздоровели 10 762.

За все время пандемии в Украине заболели 440 188 человек, выздоровели 195 544 человека, умерли 8 125. Проведено ПЦР-тестирований – 3 521 175.

Коронавирус в Киеве: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая