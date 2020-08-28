Владимир Зеленский заявил, что в Украине проводят серьезную коммуникацию с обществом и рассказывают о мерах безопасности.

Украина работает над увеличением количества коек для больных COVID-19 в случае второй волны эпидемии.

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Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Она поздравила Зеленского с выздоровлением членов его семьи от COVID-19 и пожелала им крепкого здоровья.

«Спасибо за это. Да, моя супруга и сын действительно выздоровели. К сожалению, отходить от этой болезни надо две-три недели после выздоровления. Мы проводим серьезную коммуникацию с обществом, рассказываем о мерах безопасности, ведь все устали от этой эпидемии. Сейчас мы работаем над увеличением количества коек для таких больных, если будет вторая волна», - заявил Зеленский.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на утро 28 августа с начала пандемии в Украине лабораторно подтверждено 114 тыс. 497 случаев COVID-19, выздоровели 55 тыс. 83 человека, 2 тыс. 451 человек умер. За прошедшие сутки было выявлено 2 тыс. 438 новых больных.

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Автор: Константин Гончаров