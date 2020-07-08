В Минздраве рассказали, как будут встречать вторую волну COVID-19 в Украине

Минздрав будет делать все, чтобы финансирование инфекционных больниц никогда не было по остаточному принципу.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина встретит возможную вторую волну COVID-19 с совершенно другими подходами и материальным обеспечением, чем в начале эпидемии.

Об этом он сказал во время ознакомления президента Украины Владимира Зеленского с новопостроенным Черновецким областным перинатальным центром.

Во время общения с черновицкими врачами Ляшко поблагодарил их за каждую спасенную жизнь: «Всем спасибо за работу, которую провели ... сегодня вы - герои, вы спасли огромное количество жизней в Черновицкой области и собственным примером сама Черновицкая область ... вы все работаете ради единой цели - ради того, чтобы спасти жизнь украинцев и собственным примером показывать, как надо объединяться и в тех условиях, которые у нас были в феврале, в марте - делать все возможное, подвергая себя опасности и спасая жизни».

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«Мы благодарны вам, и я думаю, что, даже если будет вторая волна, мы ее встретим совсем с другими подходами и другим материально-техническим обеспечением», - добавил главный санврач.

Он подчеркнул, что Минздрав будет делать все, чтобы финансирование инфекционных больниц никогда не было по остаточному принципу.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 8 июля зарегистрировано 50 тыс. 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 306 летальных, 23 тыс. 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев.

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