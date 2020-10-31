Коронавирус после того, как вы переболели, исчезает организма, который его успешно перебарывает. Хронического COVID-19 не бывает. Что касается повторного инфицирования, такое возможно, но лишь у пациентов с иммунодефицитом, либо у тех, кто проходит химиотерапию или у тех, у кого организм действительно имеет какой-то не диагностированный иммунодефицит. Но такое бывает крайне редко.
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Об этом рассказал доктор Тарас Жиравецкий на своем канале YouTube.
Также врач рассказал, что нельзя делать после того, как вы переболели коронавирусом:
- 1. Остановите все физические нагрузки. Тут имеются в виду активные занятия спортом. Спешить восстановить свою форму после COVID-19 не нужно.
"До месяца времени просто гуляйте, ходите пешком и максимально уменьшайте нагрузку... Вы будете чувствовать потливость (особенно те, у кого было поражение легких), одышку, перебои в работе сердца и тахикардию", - призвал врач.
- 2. Не ходите в сауну.
- 3. Исключите алкоголь. Ведь и так у многих людей будут высокие печеночные пробы из-за приема различных лекарств. Лучше восстановите организм гепатопротекторами.
- 4. Контролируйте работу почек - уровень креатинина, мочевины и мочевой кислоты. Не у всех пациентов этот орган поражается при коронавирусе, но в некоторых случаях такое возможно. Придерживайтесь диеты, пейте много воды и принимайте препараты для снижения мочевой кислоты.
- 5. Работа легких после коронавируса. У большинства пациентов этот орган полностью восстанавливается, но может быть рубцевание (фиброз). Но и это не означает критической ситуации в будущем. После COVID-19 можно принимать небольшие дозы стероидных гормонов (обязательно по назначению врача).
- 6. Не занимайтесь самолечением.
- 7. Можно принимать небольшую дозу антибактериального препарата для контроля C-реактивного белка (англ. C-reactive protein, CRP). Если этот показатель не в норме.
- 8. Проблемы с сердцем и венам. Будьте на контроле у кардиолога. Если есть подозрение на инфаркт, сдайте анализ крови на тропонин, сделайте ЭКГ, при необходимости сделайте эхокардиографию (если были сложности с клапанами сердца). Что касается проблем с венами, посоветуйтесь с сосудистым хирургом, чтобы исключить образование тромбов.
Напоследок врач добавил про важность моральной поддержки со стороны врачей и родственников пациента. И не приступайте сразу к работе, отлежитесь недельку, а лучше две.
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- В Украине за минувшие сутки выявлено 8 752 человека, больных COVID-19, что является очередным антирекордом с начала пандемии. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 387 тыс. 481 случай COVID-19. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 221 тыс. 357 человек.
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