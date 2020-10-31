Специалист рассказал о повторном инфицировании и возвращении в норму после коронавируса.

Коронавирус после того, как вы переболели, исчезает организма, который его успешно перебарывает. Хронического COVID-19 не бывает. Что касается повторного инфицирования, такое возможно, но лишь у пациентов с иммунодефицитом, либо у тех, кто проходит химиотерапию или у тех, у кого организм действительно имеет какой-то не диагностированный иммунодефицит. Но такое бывает крайне редко.

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Об этом рассказал доктор Тарас Жиравецкий на своем канале YouTube.

Также врач рассказал, что нельзя делать после того, как вы переболели коронавирусом:

1. Остановите все физические нагрузки. Тут имеются в виду активные занятия спортом. Спешить восстановить свою форму после COVID-19 не нужно.

"До месяца времени просто гуляйте, ходите пешком и максимально уменьшайте нагрузку... Вы будете чувствовать потливость (особенно те, у кого было поражение легких), одышку, перебои в работе сердца и тахикардию", - призвал врач.

2. Не ходите в сауну.

3. Исключите алкоголь. Ведь и так у многих людей будут высокие печеночные пробы из-за приема различных лекарств. Лучше восстановите организм гепатопротекторами.

4. Контролируйте работу почек - уровень креатинина, мочевины и мочевой кислоты. Не у всех пациентов этот орган поражается при коронавирусе, но в некоторых случаях такое возможно. Придерживайтесь диеты, пейте много воды и принимайте препараты для снижения мочевой кислоты.

5. Работа легких после коронавируса. У большинства пациентов этот орган полностью восстанавливается, но может быть рубцевание (фиброз). Но и это не означает критической ситуации в будущем. После COVID-19 можно принимать небольшие дозы стероидных гормонов (обязательно по назначению врача).

6. Не занимайтесь самолечением.

7. Можно принимать небольшую дозу антибактериального препарата для контроля C-реактивного белка (англ. C-reactive protein, CRP). Если этот показатель не в норме.

8. Проблемы с сердцем и венам. Будьте на контроле у кардиолога. Если есть подозрение на инфаркт, сдайте анализ крови на тропонин, сделайте ЭКГ, при необходимости сделайте эхокардиографию (если были сложности с клапанами сердца). Что касается проблем с венами, посоветуйтесь с сосудистым хирургом, чтобы исключить образование тромбов.

Напоследок врач добавил про важность моральной поддержки со стороны врачей и родственников пациента. И не приступайте сразу к работе, отлежитесь недельку, а лучше две.

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Автор: УНИАН