Педиатр рассказала, какое влияние оказывают прививки на коронавирус

По ее словам, ветрянка, корь и другие инфекции представляют большую угрозу для непривитого организма.

Прививки не оказывают никакого влияния на коронавирус, однако в период пандемии необходимо придерживаться их графика. Это, как минимум, поможет избежать опасных последствий микс-инфекций.

Об этом информирует врач-педиатр Анна Горбань, передает Obozrevatel.

"Прививки абсолютно никакой помощи в борьбе с коронавирусом не оказывают, но ребенок может болеть корью и коронавирусом одновременно, и тогда это ужас", - прокомментировала Анна Горбань.

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По ее словам, ветрянка, корь и другие инфекции представляют большую угрозу для непривитого организма.

"Чтобы мы меньше теряли людей от микс-инфекций, от других инфекций на фоне коронавируса, который может протекать сложно, на сегодня существует общая рекомендация - придерживаться прививок", - отмечает педиатр.

Кроме того, врач также прокомментировала предположение об эффективности противотуберкулезной прививки БЦЖ в борьбе с коронавирусом. По ее словам, данная вакцина практически не работает и к коронавирусу, тем более, не имеет никакого отношения.

Ранее УНИАН сообщал, что в Европе зафиксированы случаи тяжелого заболевания детей, связанного с Covid-19.

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