От гриппа надо вакцинироваться и гражданам, которые уже переболели COVID-19.

Одновременное инфицирование гриппом и COVID-19 на 50% увеличивает шансы погибнуть.

Об этом в эфире «Завтрака с 1+1"рассказала инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова.

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Она отметила, что врачи боятся такой комбинации, ведь это может привести к коллапсу в системе здравоохранения – есть риск переполнения больными медучреждений и нехватки из-за наплыва пациентов кислорода.

Булавинова советует украинцам вакцинироваться не только от гриппа, но и от пневмококка, который вызывает пневмонию. В Украину уже завезли около 800 тысяч доз вакцин из Кореи, Франции и Нидерландов.

"Это немного. Именно поэтому тем, кто хочет вакцинироваться, надо записаться заранее в больницу или заказать препарат в аптеке, чтобы иметь возможность сделать прививку", – сказала эксперт.

Она отметила, что от гриппа надо прививаться и гражданам, которые уже переболели COVID-19.

По состоянию на 9: 00 31 октября в Украине обнаружили 8 752 новых инфицированных COVID-19. Это количество является крупнейшим антирекордом с начала пандемии. Вчера зафиксировали 8 312 таких больных.

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Автор: Яна Ставская