Зеленский заявил о позитивной тенденции насчет преодоления эпидемии COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки количество тех, кто выздоровел от COVID-19, превысило количество тех, кто заболел: 341 и 339 человек соответственно.

Президент Владимир Зеленский заявил о положительной тенденции на пути к преодолению эпидемии COVID-19 в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на традиционном совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19.

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В Украине за последние сутки количество тех, кто выздоровел от COVID-19, превысило количество заболевших: 341 и 339 человек, соответственно.

«Это минимальное преимущество и уменьшение количества больных даже при увеличении тестирования свидетельствуют о положительной тенденции на пути к преодолению эпидемии», - заявил Зеленский

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 21 тысяча 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7 тысяч 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

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