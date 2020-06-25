Ведущие врачи мира изучают вопрос влияния COVID-19 на возникновение сахарного диабета

Диабетологи предложили создать реестр пациентов, которые болели или болеют коронавирусной инфекцией.

Ведущие врачи мира изучают вопрос влияния коронавирусной болезни COVID-19 на возникновение сахарного диабета у пациентов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил эксперт в области эндокринологии, доктор медицинских наук, профессор, врач-диабетолог Борис Маньковский.

По его словам, на днях было опубликовано письмо, написанное ведущими диабетологами мира. Врачи указывают на то, что сахарный диабет и COVID-19 - это, возможно, «дорога с двусторонним движением».

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«Действительно, диабет повышает риск тяжелого течения COVID-19. И действительно, описаны случаи, когда у людей с COVID-19 диагностируется сахарный диабет с достаточно или очень высокими показателями глюкозы крови. Здесь возможны варианты: либо COVID-19 толкает манифестацию диабета - когда человек был уже близок к развитию диабета, а COVID-19, как любой другой стрессовый фактор, толкнул манифестацию заболевания, или COVID-19 поражает клетки поджелудочной железы и приводит как причинный фактор к развитию диабета», - прокомментировал Маньковский.

По его словам, этот вопрос сейчас на стадии обсуждения.

«И в этом письме ведущие диабетологи мира предложили создать реестр пациентов, которые болели или болеют коронавирусной инфекцией, для того чтобы посмотреть, будет ли повышенный риск развития диабета у этих людей или не будет. То есть вопрос на сегодня на стадии обсуждения, исследования», - резюмировал он.

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