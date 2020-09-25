Известно, что женщина заразилась вирусом, когда была на последнем месяце беременности.

Наталья Маркушина, супруга первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина, скончалась в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом. Ей было 34 года.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Читайте такжеВо Львове девушка потеряла ребенка из-за осложнений от коронавируса (видео)

Известно, что на момент заражения COVID-19 женщина была на последнем месяце беременности. В немецкую клинику ее привезли уже в тяжелом состоянии.

Наталья родила сына - мальчика назвали Марком. Подчеркивается, что здоровье ребенка удовлетворительное.

Ухудшение состояния украинки наступило после родов. Тогда Маркушину перевели на аппарат искусственного дыхания.

Спустя три недели без сознания ее госпитализировали в клинику в Германии. Спустя 10 дней, в ночь на 24 сентября она скончалась.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области от коронавируса скончалась 67-летняя депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН