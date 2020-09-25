Наталья Маркушина, супруга первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина, скончалась в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом. Ей было 34 года.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
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Известно, что на момент заражения COVID-19 женщина была на последнем месяце беременности. В немецкую клинику ее привезли уже в тяжелом состоянии.
Наталья родила сына - мальчика назвали Марком. Подчеркивается, что здоровье ребенка удовлетворительное.
Ухудшение состояния украинки наступило после родов. Тогда Маркушину перевели на аппарат искусственного дыхания.
Спустя три недели без сознания ее госпитализировали в клинику в Германии. Спустя 10 дней, в ночь на 24 сентября она скончалась.
Как сообщал УНИАН, во Львовской области от коронавируса скончалась 67-летняя депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна.
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