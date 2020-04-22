На Хмельнитчине от коронавируса умерла монахиня "Московского патриархата"
Сегодня на Хмельнитчине умерла монахиня Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП, которая лечилась от COVID-19.
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Как отметили корреспонденту УНИАН в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, женщине было 47 лет. Она вместе с другой монахиней поступила в Хмельницкую городскую инфекционную больницу в субботу, 18 апреля с температурой и кашлем.
Сейчас состояние здоровья другой монахини нормальное, она остается в больнице.
Что касается других инфицированных лиц этого монастыря (священника, послушника и еще одной монахини), то они лечатся амбулаторно.
В общем, ПЦР-тесты проведены 33 представителям Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района) и 10 прихожанам.
Из-за вспышки болезни монастырь закрыт для посетителей.
По состоянию на 20:00 22 апреля в Хмельницкой области лабораторно подтверждено 62 случая COVID-19.