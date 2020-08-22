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Губернатор Тернопольщины заразился коронавирусом

16:59, 22 августа 2020
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Чиновник, сообщил, что заразился коронавирусом / фото Владимир Труш, Facebook

Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Друзья, только что исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат», - сообщил он.

Труш лечится дома на самоизоляции.

«Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие не лучшее», – добавил он.

Председатель ОГА также отметил, что на Тернопольщине стремительно растет количество больных COVID-19.

"Статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать», - отметил он и призвал жителей региона соблюдать карантинные меры.

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Автор: Андрей Вацик

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