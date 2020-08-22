Губернатор Тернопольщины заразился коронавирусом
У председателя Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша диагностировали коронавирус.
Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Друзья, только что исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат», - сообщил он.
Труш лечится дома на самоизоляции.
«Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие не лучшее», – добавил он.
Председатель ОГА также отметил, что на Тернопольщине стремительно растет количество больных COVID-19.
"Статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать», - отметил он и призвал жителей региона соблюдать карантинные меры.
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Коронавирус: последние новости
- По состоянию на утро 22 августа в Украине зарегистрировано 102 тыс. 971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2 тыс. 244 летальные, 51 тыс. 735 пациентов выздоровели.
- За сутки зафиксировано 2 тыс. 328 новых случаев, что является очередным антирекордом.
- В мире уже почти 23 млн подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 14,7 млн больных удалось выздороветь.
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