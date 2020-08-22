Губернатор Тернопольщины заразился коронавирусом

Чиновник лечится на самоизоляции.

У председателя Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша диагностировали коронавирус.

Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Друзья, только что исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат», - сообщил он.

Труш лечится дома на самоизоляции.

«Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие не лучшее», – добавил он.

Председатель ОГА также отметил, что на Тернопольщине стремительно растет количество больных COVID-19.

"Статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать», - отметил он и призвал жителей региона соблюдать карантинные меры.

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Коронавирус: последние новости

По состоянию на утро 22 августа в Украине зарегистрировано 102 тыс. 971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2 тыс. 244 летальные, 51 тыс. 735 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 2 тыс. 328 новых случаев, что является очередным антирекордом.

В мире уже почти 23 млн подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 14,7 млн больных удалось выздороветь.

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Автор: Андрей Вацик