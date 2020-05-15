Европарламент одобрил выделение Украине 1,2 миллиарда евро займа для преодоления последствий коронавируса

Соответствующее решение было принято по ускоренной процедуре, поскольку депутаты Европарламента участвовали в заседании дистанционно.

Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о выделении Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления последствий пандемии коронавируса.

О соответствующем решении депутатов Европарламента было сегодня объявлено на пленарном заседании в Брюсселе.

"За" проголосовали 547 депутатов ЕП, "против" - 93, "воздержались" - 47.

Это решение было принято по ускоренной процедуре, поскольку в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции и применением ограничительных мер депутаты ЕП участвовали в заседании дистанционно.

В частности, евродепутаты одобрили предложение Еврокомиссии предоставить 3 млрд евро макрофинансовой помощи десяти странам политики по расширению ЕС и странам-партнерам добрососедства, чтобы помочь им справиться с экономическим влиянием пандемии COVID-19. Финансовая помощь будет предоставлена в форме кредитов на относительно выгодных условиях и будет распределена между Албанией, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Тунисом и Украиной.

Из этой суммы Украине будет выделено 1,2 млрд евро.

Также это решение должен одобрить Совет ЕС перед тем, как оно вступит в силу.

Ранее, 5 мая, это решение поддержали послы всех стран-членов Европейского Союза.

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Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предлагает предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Помощь ЕС должна помочь удовлетворить возросшие после вспышки коронавируса неотложные финансовые потребности десяти стран. Эти средства вместе с поддержкой Международного валютного фонда помогут укрепить макроэкономическую стабильность и создать условия, которые позволят выделить ресурсы с целью защиты граждан и облегчить негативные социально-экономические последствия пандемии коронавируса.

Эти средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут выделены двумя траншами. Максимальный срок погашения кредитов составит 15 лет.

Также эта помощь станет возможной в случае подписания меморандума о взаимопонимании, который должен быть согласован каждой страной-партнером и Еврокомиссией.