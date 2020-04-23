Е-больничные пока не вводятся из-за технических проблем, возникших в связи с COVID-19 - Минздрав

В Минсоцполитики анонсировали введение в Украине электронного больничного листа с 1 апреля.

Введение электронных больничных листов в Украине перенесено из-за технических проблем, возникших в связи с эпидемией COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на онлайн-брифинге.

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Степанов отметил, что проект электронного больничного является результатом совместной работы Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики.

«В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по введению именно электронного больничного. Перенесены сроки ввода такого больничного», - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, в январе в Минсоцполитики анонсировали введение в Украине электронного больничного с 1 апреля.

Ранее в правительстве говорили, что государство ежегодно теряет до миллиарда гривен в год из-за использования гражданами фальсифицированных больничных листов.

Согласно подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств от введения электронных больничных листов составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.