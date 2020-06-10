Эксперт спрогнозировал около 15 тысяч активных больных COVID-19 в Украине до конца недели

Глава медкомиссии Киева также отмечает, что эта цифра не является критической и паниковать не нужно.

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевского городского совета от ВО "Свобода" Олег Гелевей прогнозирует, что до конца недели в Украине будет около 15 тыс. активных больных COVID-19.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

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Гелевей отметил, что сегодня состоялось заседание комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения, на котором поднимались вопросы эпидемии коронавируса, в частности, в столице.

"Мир преступил так называемый рубеж в 7 млн случаев заболевания. Наверное, наиболее показательной цифрой является то, сколько активных больных есть в мире. Весь мир мечтает о том, что будет какое-то плато. К сожалению, как в Украине, так и мире, мы констатируем тот факт, что плато еще не наступило, идет рост. Но положительный факт, что это идет медленный рост", - сказал он и добавил, что на сегодняшний день в мире 3 млн 300 тыс. активно больных людей, и эта цифра растет .

Говоря о смягчении карантина в Украине, Гелевей отметил увеличение прироста количества больных.

"Если раньше у нас количество активных больных было в пределах более 13 тыс., то сейчас мы уже перешли границу. Причем, перешли границу в 14 тыс. больных. И уже, я думаю, до конца этой недели у нас будет где-то количество больных около 15 тыс.", - сказал председатель медицинской комиссии Киева.

В то же время, он отметил, что паниковать не нужно, - эта цифра не критическая.

Гелевей призвал продолжать соблюдать карантин.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10 июня зафиксировано 28 тыс. 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 тыс. 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 525 новых случаев.

В Киеве в целом уже 3 тыс. 580 больных COVID-19. Всего болезнь преодолели 985 киевлян.

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