"Приехали из РФ": на Донбассе зафиксировали три новых случая коронавируса

Инфицированные коронавирусом вернулись из-за границы, с Российской Федерации.

В Донецкой области лабораторно подтвердили три новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

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"Три новых случая COVID-19 обнаружили сегодня в Донецкой области в результате ПЦР-исследования. Пациенты из разных городов и разных возрастов: 28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровска, 60-летняя женщина из Константиновки. Объединяет их то, что они вернулись из-за границы, из Российской Федерации. Именно поэтому в установленном порядке им было проведено тестирование", - отметил он.

По словам Кириленко, все эти люди по возвращении находились на самоизоляции. У всех болезнь протекала и протекает бессимптомно, в легкой форме, поэтому лечение они сейчас получают амбулаторно.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине было зарегистрировано 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.