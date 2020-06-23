Коронавирус добрался до ЧАЭС

Больной был на станции в последний раз 9 июня в связи с очередным отпуском.

У работника Чернобыльской АЭС подтвержден случай инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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Больной был на станции в последний раз 9 июня в связи с очередным отпуском. Он направлен на самоизоляцию, сейчас находится под наблюдением врача.

Среди персонала ЧАЭС обнаружили одного контактного человека по подозрению на коронавирусную инфекцию, который также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новые случая. Всего проведено 580 814 тестирований методом ПЦР.

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