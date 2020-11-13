Экс-министр экономики считает, что правительство не вводит жесткий карантин из-за отсутствия денег на компенсации.

До конца этого года в Украине количество умерших от нового коронавируса COVID-19 составит 20 тысяч человек.

Об этом заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"В ваших цифрах мы можем увидеть, что 9 тысяч человек погибло. Это примерно половину сейчас мы видим активных случаев из всех, что есть. Умножьте это на два - и вы будете знать, что до конца года погибнет 20 тысяч людей в общем. Если бы не были изменены критерии в сентябре и августе, по нашему моделированию... Я должен сказать, что модели ошибаются, то есть, это не абсолютная правда. По нашему моделированию, количество погибших в стране на конец года было бы 4-6 тысяч. То есть, уже один раз выбрали политическую целесообразность - и потеряли 14-16 тысяч человек", - отметил Милованов.

Он добавил, что сейчас в Украине снова выбирают политическую целесообразность.

"Почему мы не вводим жесткий карантин, который правильно делать? Ответ на это: потому что у нас нет денег компенсировать тому бизнесу, который будет вынужден не работать", - отметил Милованов.

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Коронавирус в Украине: новости

В Украине за сутки 12 ноября подтвердили 11 057 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более 500 тысяч человек. Днем ранее, 11 ноября, Минздрав отчитался о 10 611 новых случаях.

Ранее Степанов сообщил, что период высокой заболеваемости COVID-19 в Украине продлится до апреля. При этом он добавил, что для медицинской системы нужен локдаун минимум на три недели.

Правительство Украины отменило карантинные зоны в стране, а также ввело карантин выходного дня.

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Автор: УНИАН