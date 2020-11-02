Днепрянка рассказала о ситуации в 9-й горбольнице, где она лежит с пневмонией. По ее словам, мест уже не хватает, врачи плачут, а пациенты стонут по ночам.

Болезнь началась с температуры 39 градусов. Она держалась 12 дней и все это время семейный врач лечил женщину по телефону. Таблетки не помогали, потому 12 октября жительницу Днепра с высокой температурой забрали на скорой и привезли в 9-ю больницу.

Читайте такжеВ Украине начало действовать новое карантинное зонирование (видео)По словам заболевшей Ирины Хоменко, дежурный врач сказала, что мест в больнице нет и без диагноза ее не могут положить. Она дала женщине направление на рентген в поликлинику и отправила на улицу. В тот день шел дождь и больной днепрянке было очень плохо. Она села на парапет и там встретилась со своей сестрой, которая как раз в это время лежала в больнице с двухсторонним воспалением, передает dp.vgorode.ua.

"Она дотащила меня до своей кровати, уложила и пошла ругаться в приемный покой. Благодаря сестре меня оформили в стационар в терапию", - отметила пациентка.

Однако стационар был переполнен и люди уже лежали даже в коридоре. Женщину в итоге положили в столовой на диванчик. В тот же день ей сделали КТ и оно показало двухстороннюю пневмонию с поражением легких 40%. Сатурация была низкая, потому днепрянке постоянно нужен был кислород.

"В отделении лежало много больных которые, как и я, нуждались в аппарате с кислородом. Аппаратов катастрофически на всех не хватало, по словам врача, люди дышали кислородом по очереди даже в реанимации", – рассказывает пациентка.

По ее словам, с каждым днем больных становилось все больше. В столовой в итоге стояло уже 12 кроватей.

В больнице была страшная ситуация – люди задыхались, хрипели, но в реанимацию их нельзя было забрать, так как рассчитана она только на пять мест, а там и так находилось 10.

Женщина рассказывает, что за неделю в отделении умерли семеро людей. Молодые врачи плакали. По ночам кричали умирающие люди. Один раз в коридоре женщина увидела умершего пациента, который пролежал накрытый несколько часов:

"В первый день поступления в стационар берутся анализы на COVID-19. Результаты идут от 7 до 14 дней и все это время больные находятся в одной палате. Все носят маски и даже спят в них, поверьте на слово, с низкой сатурацией это то еще испытание. Но маски снимаются во время приема пищи и подключении к кислороду, так что все равно есть возможность контакта. Тех, у кого COVID-19 подтвердился, увозят в 21-ю больницу уже подлеченных минимум через неделю после поступления, но персонал за работу с ковидными доплаты не получает", – говорит Ирина.

Из хорошего в больнице женщина отметила питание – есть мясо, рыба, сыр. Отзывчивых работников, врачей, медсестер и медбрата. По словам пациентки, палаты убирают каждый день и дезинфицируют лампами. По ночам моют коридоры и другие места пользования.

"Когда на огромное количество тяжело больных стало не хватать обслуживающего персонала, в ночные смены вывели сестричек из других отделений и поликлиники. Их руки дрожали, в глазах ужас, но все старались как могли", – вспоминает днепрянка.

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Автор: УНИАН