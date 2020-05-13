Кличко обратился к родителям: в Киеве болеет много детей, не отпускайте их гулять без контроля

Мэр просит родителей не вести детей на площадки, в публичные места, не отпускать бесконтрольно гулять.

Городской голова Киева Виталий Кличко призвал родителей быть более ответственными из-за большого количества больных COVID-19 детей в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом городской голова Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

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«В Киеве болеет много детей - от грудничков до подростков. Причина, прежде всего, - халатность и несоблюдение родителями правил, пренебрежение элементарными рекомендациями. Сегодня в столице 126 больных детей. В больницах находятся 17 детей. Я вчера вечером был в городской детской инфекционной больнице. Так я вам скажу: все боксы в ней заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус», - сказал он.

Кличко призвал родителей не вести детей на площадки, в публичные места, не отпускать бесконтрольно гулять.

«Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка», - добавил Кличко.