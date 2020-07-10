В Украине за сутки выявлено более 800 новых больных коронавирусом, 18 человек умерло

В целом выздоровели 24 тыс. 800 человек, умерли 1 тыс. 345.

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 52 тыс. 43 случая COVID-19, за минувшие сутки - 819 новых.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки коронавирусной болезнью заболели 819 человек, из них 67 детей и 65 медицинских работников. Были госпитализированы 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, при этом выздоровели 1016 пациентов. Это наш рекорд по тем, кто выздоровел", - сказал Степанов.

По словам министра, в целом за все время пандемии в стране заболели 52 тыс. 43 человека, из них 3 тыс. 749 детей и 7 тыс. 213 медицинских работников.

В целом выздоровели 24 тыс. 800 человек, а умерли 1 тыс. 345 человек.

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