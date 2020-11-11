В Украине по состоянию на 11 ноября зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.
Читайте такжеВ Минздраве объяснили, зачем хотят ввести карантин выходного дняОб этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус инфо.
За последние сутки госпитализировано – 1 453 человека; зафиксирован 191 летальный случай; выздоровели – 6 802 человека; проведено тестирований за сутки – 73 285 (в частности методом ПЦР – 43 908, методом ИФА – 29 377).
За все время пандемии в Украине
- заболели - 489 808 человек;
- выздоровели - 221 459 человек;
- летальных случаев - 8 947;
- проведено ПЦР-тестирований - 3 735 166.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
Количество заболеваний в областях
- г. Киев - 46 632 случая;
- Винницкая область - 12 970 случаев;
- Волынская область - 17 236 случаев;
- Днепропетровская область - 18 690 случаев;
- Донецкая область - 15 066 случаев;
- Житомирская область - 20 194 случая;
- Закарпатская область - 18 056 случаев;
- Запорожская область - 15 285 случаев;
- Ивано-Франковская область - 25 643 случая;
- Киевская область - 21 731 случай;
- Кировоградская область - 3 280 случаев;
- Луганская область - 4 738 случаев;
- Львовская область - 34 988 случаев;
- Николаевская область - 11 092 случая;
- Одесская область - 30 041 случай;
- Полтавская область - 13 143 случая;
- Ровенская область - 23 035 случаев;
- Сумская область - 15 662 случая;
- Тернопольская область - 22 549 случаев;
- Харьковская область - 44 948 случаев;
- Херсонская область - 6 075 случаев;
- Хмельницкая область - 20 826 случаев;
- Черкасская область - 11 063 случая;
- Черновицкая область - 26 301 случай;
- Черниговская область - 10 564 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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