В Украине растет количество новых больных коронавирусом / фото УНИАН

В Украине по состоянию на 11 ноября зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, зачем хотят ввести карантин выходного дняОб этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус инфо.

За последние сутки госпитализировано – 1 453 человека; зафиксирован 191 летальный случай; выздоровели – 6 802 человека; проведено тестирований за сутки – 73 285 (в частности методом ПЦР – 43 908, методом ИФА – 29 377).

За все время пандемии в Украине

  • заболели - 489 808 человек;
  • выздоровели - 221 459 человек;
  • летальных случаев - 8 947;
  • проведено ПЦР-тестирований - 3 735 166.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Количество заболеваний в областях 

  • г. Киев - 46 632 случая;
  • Винницкая область - 12 970 случаев;
  • Волынская область - 17 236 случаев; 
  • Днепропетровская область - 18 690 случаев;
  • Донецкая область - 15 066 случаев;
  • Житомирская область - 20 194 случая;
  • Закарпатская область - 18 056 случаев;
  • Запорожская область - 15 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 25 643 случая;
  • Киевская область - 21 731 случай;
  • Кировоградская область - 3 280 случаев;
  • Луганская область - 4 738 случаев;
  • Львовская область - 34 988 случаев;
  • Николаевская область - 11 092 случая;
  • Одесская область - 30 041 случай;
  • Полтавская область - 13 143 случая;
  • Ровенская область - 23 035 случаев;
  • Сумская область - 15 662 случая;
  • Тернопольская область - 22 549 случаев;
  • Харьковская область - 44 948 случаев;
  • Херсонская область - 6 075 случаев;
  • Хмельницкая область - 20 826 случаев;
  • Черкасская область - 11 063 случая;
  • Черновицкая область - 26 301 случай;
  • Черниговская область - 10 564 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая