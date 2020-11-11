За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.

В Украине по состоянию на 11 ноября зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, зачем хотят ввести карантин выходного дняОб этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус инфо.

За последние сутки госпитализировано – 1 453 человека; зафиксирован 191 летальный случай; выздоровели – 6 802 человека; проведено тестирований за сутки – 73 285 (в частности методом ПЦР – 43 908, методом ИФА – 29 377).

За все время пандемии в Украине

заболели - 489 808 человек;

выздоровели - 221 459 человек;

летальных случаев - 8 947;

проведено ПЦР-тестирований - 3 735 166.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Количество заболеваний в областях

г. Киев - 46 632 случая;

Винницкая область - 12 970 случаев;

Волынская область - 17 236 случаев;

Днепропетровская область - 18 690 случаев;

Донецкая область - 15 066 случаев;

Житомирская область - 20 194 случая;

Закарпатская область - 18 056 случаев;

Запорожская область - 15 285 случаев;

Ивано-Франковская область - 25 643 случая;

Киевская область - 21 731 случай;

Кировоградская область - 3 280 случаев;

Луганская область - 4 738 случаев;

Львовская область - 34 988 случаев;

Николаевская область - 11 092 случая;

Одесская область - 30 041 случай;

Полтавская область - 13 143 случая;

Ровенская область - 23 035 случаев;

Сумская область - 15 662 случая;

Тернопольская область - 22 549 случаев;

Харьковская область - 44 948 случаев;

Херсонская область - 6 075 случаев;

Хмельницкая область - 20 826 случаев;

Черкасская область - 11 063 случая;

Черновицкая область - 26 301 случай;

Черниговская область - 10 564 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая