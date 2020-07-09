В Украине за сутки обнаружили более восьми сотен новых больных коронавирусом

Лидерами по распространению болезни являются Черновицкая, Львовская области и Киев.

В Украине зафиксировано 810 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеЗа сутки в Киеве от коронавируса умерло три человека, почти сотня заболела

09 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 51 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1327 летальных, 23 784 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 810 новых случаев. Всего проведено 760 247 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2021 случай;

Волынская область — 2875 случаев;

Днепропетровская область — 1130 случаев;

Донецкая область — 749 случаев;

Житомирская область — 1500 случаев;

Закарпатская область — 3622 случая;

Запорожская область — 605 случаев;

Ивано-Франковская область — 2857 случаев;

Кировоградская область — 669 случаев;

г. Киев — 5872 случая;

Киевская область — 2895 случаев;

Львовская область — 6681 случай;

Луганская область — 90 случаев;

Николаевская область — 465 случаев;

Одесская область — 2052 случая;

Полтавская область — 327 случаев;

Ровенская область — 4380 случаев;

Сумская область — 328 случаев;

Тернопольская область — 2153 случая;

Харьковская область — 2521 случай;

Херсонская область — 201 случай;

Хмельницкая область — 865 случаев;

Черновицкая область — 5074 случая;

Черкасская область — 707 случаев;

Черниговская область — 585 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 09 июля 2020 года в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 году поступило 98 510 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram