Коронавирус бьет рекорды в Украине: за сутки 994 новых больных
В Украине зафиксированы новые 994 случая коронавирусной болезни COVID-19.
25 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 40008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1067 летальных, 17758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая. Всего проведено 606 766 тестирований методом ПЦР.
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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1753 случая;
Волынская область - 2024 случая;
Днепропетровская область - 1069 случаев;
Донецкая область - 399 случаев;
Житомирская область - 1337 случаев;
Закарпатская область - 2454 случая;
Запорожская область - 561 случай;
Ивано-Франковская область - 2171 случай;
Кировоградская область - 636 случаев;
г. Киев - 4613 случаев;
Киевская область - 2373 случая;
Львовская область - 4627 случаев;
Луганская область - 75 случаев;
Николаевская область - 377 случаев;
Одесская область - 1465 случаев;
Полтавская область - 301 случай;
Ровенская область - 3248 случаев;
Сумская область - 277 случаев;
Тернопольская область - 1815 случаев;
Харьковская область - 1947 случаев;
Херсонская область - 188 случаев;
Хмельницкая область - 645 случаев;
Черновицкая область - 4531 случай;
Черкасская область - 616 случаев;
Черниговская область - 506 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 июня 2020 в Центр поступило 1305 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 83 744 сообщения о подозрении на COVID-19.
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