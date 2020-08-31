В Украине уже несколько дней количество новых больных коронавирусом не опускается ниже двух тысяч \ REUTERS
В Украине за сутки обнаружили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом.
Читайте такжеВ Украине сегодня начало действовать новое карантинное зонирование: что изменилосьОб этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 121 тыс. 215 случаев COVID-19.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 2 тыс. 557 человек, в том числе 30 человек за минувшие сутки.
На сегодня выздоровели 57 тыс. 114 человек, за минувшие сутки - 380.
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