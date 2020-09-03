В Украине за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 54 человека.
Читайте такжеСтало известно о симптомо COVID-19 в украинцев, який сразу указывает на инфицирование Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 128 228 человек (+ 2430 за последние сутки). От коронавируса умерли 2710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59676 человек (+859 сутки).
Всего проведено 1 621 697 тестирований методом ПЦР, сообщает Минздрав в Телеграмм-канале.
Коронавирус в областях:
- Винницкая область - 4194 случая;
- Волынская область - 5662 случая;
- Днепропетровская область - 2518 случаев;
- Донецкая область - 1549 случаев;
- Житомирская область - 3471 случай;
- Закарпатская область - 7788 случаев;
- Запорожская область - 1708 случаев;
- Ивано-Франковская область - 9685 случаев;
- Кировоградская область - 833 случая;
- г. Киев - 14158 случаев;
- Киевская область - 5931 случай;
- Львовская область - 15 116 случаев;
- Луганская область - 373 случаев;
- Николаевская область - 1372 случая;
- Одесская область - 7813 случаев;
- Полтавская область - 855 случаев;
- Ровенская область - 9476 случаев;
- Сумская область - 1629 случаев;
- Тернопольская область - 6637 случаев;
- Харьковская область - 9941 случай;
- Херсонская область - 435 случаев;
- Хмельницкая область - 2740 случаев;
- Черновицкая область - 10624 случая;
- Черкасская область - 1670 случаев;
- Черниговская область - 2050 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 сентября 2020 в Центр поступило 2807 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 189 516 сообщений о подозрении на COVID-19.
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