Реальное число больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч - Ляшко

Стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения.

Реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч, о чем свидетельствуют данные математического моделирования.

При этом, как заявил в интервью BBC Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко, Министерство здравоохранения в среднем выявляет около 35% больных.

На вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром пандемии коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.

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"Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов", - подчеркнул он.

Ляшко пояснил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения.

"Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы", - добавил главный санврач.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 июля в Украине зарегистрировано 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.

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