Антитела к коронавирусу есть менее чем у 1% людей - украинское тестирование (видео)

Ученые предполагают, что иммунитет к COVID-19 сохраняется несколько месяцев.

В Китае в течение восьми недель проверяли у людей, которые переболели COVID-19, уровень антител в крови. В Украине тоже проводят подобное исследование.

И оказывается, что иммунитет зависит от того, насколько тяжелые симптомы перенес больной, говорится в сюжете ТСН.

Китайские ученые в течение восьми недель замеряли количество антител в крови 74 пациентов. Половина из них переболела COVID-19 трудно, другая половина - бессимптомно. У обеих групп иммунитет ослаб. При этом в 40% бессимптомных антитела вообще перестали проявляться.

Читайте такжеБез иммунитета. Сколько людей с Covid-19 могут заболеть повторно

Согласно заключению ученых Медицинского университета Чуцина, вероятно, иммунитет к COVID-19 сохраняется 2-3 месяца, а не 2-3 года, как считали ранее.

Профессор Александр Дуда с коллегами проводит подобное исследование в Украине. В частности, среди людей, за которыми он наблюдает, - жители общежитий, которые стали очагами коронавирусной болезни. Их иммунитет начал снижаться уже через месяц после болезни.

По известным науке биологическим законам, если вирус попадает в организм человека впервые - иммунитет вырабатывает антитела, но на это требуется определенное время. Поэтому вирус успевает размножиться в организме, однако после первого знакомства остается иммунная память, и в дальнейшем она отражает атаки вируса сразу.

Врач-анестезиолог из Черновцов Анна Рыбарчук рассказывает, что переболела на коронавирус дважды за месяц. Оба раза ее диагноз был подтвержден полимерно-цепной реакцией. "На больничном я пробыла две недели. Достаточно быстро у меня уже были отрицательные ПЦР. Я пошла на работу. Наверное, это было поспешное решение. От первого момента инфицирования до второго прошло три недели", - отметила она.

Сейчас ИФА-тест показывает, что иммунитет у Анны уже есть. Инфекционисты рассуждают, что это действительно могло быть повторное заражение, потому что за короткое время иммунитет мог не выработаться. Однако случай официально не зарегистрировали, потому что сейчас уже нельзя проверить, не было ли ошибки в тестировании.

Может ли человек заразиться дважды - ученые пытались исследовать на обезьянах. Дождались, пока животные выздоровеют после первого заражения и через месяц снова попробовали их инфицировать, но животные успешно сопротивлялись инфекции.

Читайте такжеВ бессимптомных зараженных COVID-19 быстро исчезают антитела - ученые

Поэтому пока нет более масштабных исследований, каждая страна ведет статистику, какое количество людей имеет иммунитет к коронавирусу. Самое масштабное тестирование в Украине показывает - антитела менее чем у 1% людей.

Корреспондент ТСН Оксана Муляр рассказала, что в Гостомеле пункт тестирования устроили прямо возле поселкового совета. Местная власть хочет иметь собственную статистику. В то же время людям интересно, имеют ли они иммунитет к новому коронавирусу.

За первые несколько дней работы передвижного пункта обследовали четыре сотни людей. В 11 обнаружили иммунитет, девять из них не имели симптомов и даже не подозревали, что переболели.

Массовых повторных тестирований в мире еще не проводили. Пока такое планируют в Германии. Ведь теперь надо понять, стоит ли так надеяться на появление вакцины от COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 833 новые случаи. Всего проведено 580 814 тестирований методом ПЦР.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram