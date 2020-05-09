Во Львове коронавирусом заболели четверо священников УГКЦ
13:03, 09 мая 2020Страна
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В помещении храма проведена дезинфекция согласно всех санитарных требований.
По состоянию на утро 9 мая в Украине зафиксировано 14710 случаев заражений коронавирусом / фото УНИАН
В Львове в четырех священников и двух работников прихода Собора Святого Иоанна Крестителя обнаружили коронавирус.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы храма.
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В помещении храма проведена дезинфекция согласно всех санитарных требований.
«Поскольку среди больных коронавирусом есть не только миряне, но и представители духовенства, просим верных Львовской Архиепархии придерживаться установленных ограничений, касающихся массовых мероприятий, в частности, храмовых Богослужений», – объясняют в соборе.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 мая в Украине зафиксировано 14710 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего случаев выявлено в Киевской и Черновицкой областях.
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