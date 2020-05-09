В Украине уже более 14 тысяч инфицированных COVID-19, больше всего – в Черновицкой области

По состоянию на утро 9 мая от коронавируса погибли 376 украинцев.

В Украине зафиксировано 14710 случаев коронавирусной болезни COVID-19 По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2 909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев. Читайте такжеУкраина готовится ко второй волне коронавируса – Ляшко Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 522; Волынская область — 445; Днепропетровская область — 681; Донецкая область — 99; Житомирская область — 485; Закарпатская область — 678; Запорожская область — 320; Ивано-Франковская область — 1095; Кировоградская область — 411; м. Киев — 1771; Киевская область — 959; Львовская область — 699; Луганская область — 42; Николаевская область — 204; Одесская область — 619; Полтавская область — 240; Ровенская область — 877; Сумская область — 152; Тернопольская область — 977; Харьковская область — 528; Херсонская область — 156; Хмельницкая область — 165; Черновицкая область — 2179; Черкасская область — 333; Черниговская область — 73. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа и простуды

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