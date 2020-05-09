За сутки полсотни больных: в Киеве увеличилось количество инфицированных COVID-19
Количество жителей столицы, заболевших коронавирусом, снова увеличилось. За минувшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще в 50 человек. Среди них – 12 медиков. Двое людей умерли.
Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
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На сегодня в столице уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли 34 человека.
Среди больных 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет и трое детей – в возрасте от 2 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 134 жители столицы.
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