Больше всего заболевших COVID-19 за последние сутки зарегистрировали в Киеве и трех областях – Степанов

На сегодня в Киеве выявлено 3 тысячи 375 случаев коронавирусной болезни.

За последние сутки наибольшее количество инфицированных коронавирусом лиц выявлено в Киеве, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 66, Львовской области - 65, Ривненской области - 52, а также городе Киев - 83", - сказал он.

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Как сообщается в Телеграмм-канале Минздрава, посвященном борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область - 1 тыс. 116 случаев; Волынская - 1 тыс. 37; Днепропетровская - 965; Донецкая - 203; Житомирская - 870; Закарпатская - 1 тыс. 301; Запорожская - 488; Ивано-Франковская - 1 тыс. 533; Кировоградская - 546; город Киев - 3 тыс. 375; Киевская - 1 тыс. 748; Львовская - 2 тыс. 53; Луганская - 52; Николаевская - 307; Одесская - 986; Полтавская - 273; Ривненская - 2 тыс. 14; Сумская - 192; Тернопольская - 1 тыс. 255; Харьковская - 1 тыс. 222; Херсонская - 179; Хмельницкая - 509; Черновицкая - 3 тыс. 585; Черкасская - 448 и Черниговская область - 257 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня в Центр поступило 993 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64 тыс. 336 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 июня в Украине зарегистрировано 26 тыс. 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 тыс. 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

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