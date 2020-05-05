В оккупированном Луганске сообщают о вспышке COVID-19 в одной из больниц - СМИ

Контролируемая Россией группировка «ЛНР» о больных медиках не сообщает, но днем ранее заявляла о закрытии поликлинического отделения этой больницы.

В 4-й больнице оккупированного Луганска несколько врачей и сотрудников получили положительный тест на COVID-19.

Об этом проекта Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии сообщил медик одного из заведений ОРЛО.

Больны, как минимум, главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главного врача.

4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-10 в Луганске.

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Контролируемая Россией группировка «ЛНР» о больных медиках не сообщает, но днем ранее заявляла о закрытии поликлинического отделения этой больницы «из-за увеличения количества больных и контактных лиц».

С конца апреля закрыта на карантин подстанция скорой помощи №4 в Луганске, на тот момент там зафиксировали 12 положительных анализов на коронавирус.

5 мая формирование «ЛНР» заявило о смерти от коронавируса врача-ЛОРа из Первомайска. 64-летний медик находился на аппарате ИВЛ. В общем, оккупационные администрации сообщают о 162 случаях COVID-19 в ОРЛО (два летальных) и 133 в ОРДО (три летальных).