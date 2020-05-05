Врач-инфекционист о работе в условиях пандемии и новых вызовах коронавируса: я помню каждого пациента, которого принимала и лечила от COVID-19

Присоединиться к благотворительному марафону “Ты не один” и помочь украинским медицинским работникам можно до 8 мая включительно.

С 3 по 8 мая в эфире “1+1” продолжается благотворительный марафон «Ты не один» для сбора средств на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников. В течение марафона канал “1+1”, объединившись с ведущими и звездными участниками марафона, в социальных сетях начал инициативу #лікарютинеодин, чтобы познакомить вас с современными героями - украинскими медиками, которые сегодня спасают жизнь больным Covid-19.

Одна из героинь социальной инициативы - очередной врач-инфекционист Ривненской центральной городской больницы Виктория Роговская рассказала о том, как изменилась ее жизнь и работа с наступлением пандемии Covid-19, какие самые первые слова слышит от пациентов, и что помогает врачам находить мотивацию и моральные силы.

Виктория, как изменилась ваша работа вашей больницы с наступлением пандемии коронавирус?

Сейчас мы работаем интенсивнее, и большее количество часов. Как дежурный врач, я работаю с 4 часов вечера до 8 утра. На ночной смене я работаю одна, а днем в больнице находится 5 стационарных врачей. Если раньше можно было хоть немного отдохнуть в течение смены, то сейчас такой возможности вообще нет. Сегодня моя смена начинается так: мы заходим в отделение, полностью одеваемся в защитные комбинезоны, очки, щитки, респираторы, две пары перчаток и бахилы. И фактически целый день, пока мы не обойдем всех пациентов, не осмотрим новых, не зайдем ко всем больным, мы костюмы не снимаем. Больница сейчас разделена на “чистую” и “грязную” зону. Как правило, только в 2-3 ночи мы уже можем снять костюм, принять душ и зайти в ординаторскую - это чистая зона, чтобы хоть немного отдохнуть и поесть.

Есть ли у вас трудности с доездом до работы?

Утром у нас ходят троллейбусы. Но мне не очень удобно так добираться до работы, потому что надо потом еще идти 20 минут пешком до больницы. Но есть волонтеры, которые объединились в группу “подвези медика”, поэтому часто могут подвезти до работы. Сейчас появились спецрейсы, которые курсируют по городу. Но если так случилось, что я не успела на троллейбус, или не смогла поймать на остановке “попутку”, то иду домой пешком - это где-то полтора часа времени.

Как ваша семья реагирует на то, что сейчас вы находитесь в самой первой группе риска заражения Сovid-19?

Я сама воспитываю дочь, ей уже 12 лет. Живу с дочкой, мамой и кошкой. Если раньше я просто шла на работу и особого внимания к этому не было, то сегодня все меня провожают. Мама обязательно перекрестит, спросит, не забыла ли взять маску, еду, воду. На пороге все меня обнимают, целуют и отправляют на работу. А потом в таком же составе все встречают после очередной смены, даже кошка.

Мечтали с детства стать врачом?

Нет, я вообще не мечтала стать врачом и не планировала связать свою жизнь с медициной. У меня в семье не было ни одного врача. Я хотела быть дизайнером, потому что с самого детства любила шить одежду всем куклам. Но моя мама очень мечтала быть врачом, и после 9 класса она уговорила меня поступить в медицинский колледж в Ривне на медсестринство. Уже на первом курсе мне стало нравиться обучение, было интересно. А после трех лет колледжа моя одногруппница Яна мотивировала меня вместе с ней идти поступать в медицинский институт. Я ей сегодня очень благодарна, потому что благодаря ей я стала врачом. Интересно, что моя подруга так и не вступила, потому что конкуренция за государственное место была очень большой. А я, посоветовавшись с мамой, осталась учиться на контракте. С того времени моя жизнь и изменилась.

Что самое сложное в вашей работе сегодня?

На самом деле, все случаи заболевания тяжелые. Тяжелее всего, когда ты общаешься с человеком, принимаешь его, осматриваешь, назначаешь лечение, а потом через некоторое время узнаешь, что он умер. Все пациенты запоминаются. Я до сих пор помню всех, кого принимала и лечила. Когда пациенты приезжают к нам, они очень волнуются, напуганы, не знают, что делать. А наша задача - подробно рассказать о болезни, о лечении, успокоить и предоставить побольше информации. Поэтому, как правило, первая фраза, которую я слышу от пациента: “Спасибо, доктор, что меня успокоили”.

Что морально поддерживает вас в такой стрессовой работе сегодня?

Вообще, я - оптимистка по жизни. Сегодня как никогда помню, что у меня есть ради кого жить и работать. Прежде всего, это моя дочь, потому что я у нее одна. Стала замечать такие мелочи, которые казались вообще неважными ранее. Например, когда я прихожу домой невыспавшаяся, уставшая и физически истощена после смены, в первую очередь, я чувствую запах свежего воздуха, а не хлорки в отделении. А еще у меня есть замечательный антистресс - кошка. Кажется, она снимает моё истощение. Также в последнее время очень много звонят друзья, знакомые, одноклассники и одногруппники, с которыми мы годами не общались. Говорят слова поддержки и узнают, как дела, предлагают помощь. Меня это очень вдохновляет.

Присоединиться к благотворительному марафону “Ты не один” и помочь украинским медицинским работникам можно до 8 мая включительно. Присылайте смс со словами поддержки врачам на номер 88001. Стоимость одного благотворительного сообщения будет составлять 20 грн – чем больше сообщений, тем больше поддержки. Услуга доступна только для абонентов предоплаченной мобильной связи Киевстар, Vodafone, lifecell и абонентов 3Mob. Кроме того, уже сейчас и до 8 мая можно сделать благотворительный взнос на любую сумму онлайн 24/7 на сайте Украинской Биржи Благотворительности, поддержав проект "Ты не один", или осуществить перевод по реквизитам:

МБФ "Украинская Биржа Благотворительности"

ОКПО: 38005762

Банк Кредит Днепр г/г UA753057490000002600730669803

Назначение: Благотворительный взнос Ты не один

Все средства поступят Украинской бирже благотворительности, которая совместно с Общественной платформой РазомUA организуют приобретение средств для защиты врачей. В режиме реального времени информацию о потребности опорных больниц можно увидеть на карте партнеров. Общественная платформа РазомUA совместно с Минздравом аккумулирует эту информацию.

Первым взносом в рамках марафона стали средства телеканала «1+1», собранные от голосования и продажи рекламы во время финала «Голоса страны-10» - 627 407 гривень.