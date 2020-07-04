Плюс 914 инфицированных за сутки: в Украине снова антирекорд по количеству новых больных COVID-19

Больше всего инфицированных зарегистрировано в западных регионах Украины и в Киеве.

По состоянию на утро 4 июля в Украине зафиксировали 914 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.

"47 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 155 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 914 новых случаев. Всего проведено 705 836 тестирований методом ПЦР", – говорится в сообщении.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 1936 случаев; Волынская область — 2663 случаи; Днепропетровская область — 1110 случаев; Донецкая область — 599 случаев; Житомирская область — 1447 случаев; Закарпатская область — 3214 случаев; Запорожская область — 588 случаев; Ивано-Франковская область — 2598 случаев; Кировоградская область — 657 случаев; г. Киев — 5465 случаев; Киевская область — 2747 случаев; Львовская область — 6059 случаев; Луганская область — 84 случая; Николаевская область — 455 случаев; Одесская область — 1835 случаев; Полтавская область — 322 случаи; Ривненская область — 4041 случай; Сумская область — 308 случаев; Тернопольская область — 2025 случаев; Харьковская область — 2311 случаев; Херсонская область — 196 случаев; Хмельницкая область — 828 случаев; Черновицкая область — 4972 случаи; Черкасская область — 657 случаев; Черниговская область — 560 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 4 июля 2020 года в Центр поступило 1288 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 93 709 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:30 в мире коронавирусом с начала пандемии заболели 11 074 878 человек.

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