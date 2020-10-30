Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили в г. Киеве (+741) и Харьковской области (+ 659).

По состоянию на 30 октября в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству случаев коронавируса - за сутки подтвердили 8 312 заражений.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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Это впервые, когда в стране за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 7 517 случаев заражения на сутки.

Так, по состоянию на 30 октября общее количество инфицированных в стране возросло до 378 729 человек. Количество выздоровевших составило уже 155 026. За последние сутки 3 394 человека смогли побороть недуг - это также рекордное количество с начала пандемии.

Кроме того, за последние сутки зафиксировали рекордную смертность от осложнений, вызванных коронавирусом, - 173 человека. Всего жертвами COVID-19 уже стал 7 041 украинец.

Напомним, предыдущий антирекорд летальных исходов в Украине был зафиксирован 28 октября, тогда жертвами COVID-19 стали 165 человек.

Активными больными остаются 216 662 человека.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (+741), Харьковской (+659), Хмельницкой (+521), Одесской (+493), Донецкой (+466) и Львовской (+425) областях.

Отметим, статистика инфицированных коронавирусом в Украине все ближе к показателям, которые власть обозначила как повод для введения жесткого карантина (9-11 тысяч).

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Автор: Виктория Гордиенко