В монастыре во Львовской области произошла вспышка COVID-19

По этому поводу отменяют все публичные богослужения.

В Лавре УГКЦ во Львовской области обнаружили случаи инфицирования коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба монастыря.

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«Свято-Успенская Унивская Лавра из-за причин выявления ПЦР-тестом случаев заболевания COVID-19 закрывает свою территорию для доступа других лиц», – говорится в сообщении.

По этому поводу отменяют все публичные богослужения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1197 человек. К сожалению, 23 человека умерли, зато 760 пациентам удалось выздороветь.

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