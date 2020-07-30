В монастыре во Львовской области произошла вспышка COVID-19
23:50, 30 июля 2020Страна
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По этому поводу отменяют все публичные богослужения.
Коронавирус 30 июля - в монастыре УГКЦ обнаружили коронавирус / facebook.com/Святоуспенська-Унівська-Лавра
В Лавре УГКЦ во Львовской области обнаружили случаи инфицирования коронавирусом.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба монастыря.
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«Свято-Успенская Унивская Лавра из-за причин выявления ПЦР-тестом случаев заболевания COVID-19 закрывает свою территорию для доступа других лиц», – говорится в сообщении.
По этому поводу отменяют все публичные богослужения.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1197 человек. К сожалению, 23 человека умерли, зато 760 пациентам удалось выздороветь.
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