Также за прошедшие сутки зафиксировано девять летальных исходов.

За минувшие сутки в столице коронавирусной болезнью заболели 109 человек, умерли – 9.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем в Telegram-канале.

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Он уточнил, что накануне больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Деснянском районе – 22, в Днепровском — 20 и в Святошинском – 17.

По данным Кличко, на сегодня в столице зафиксировано 13 093 инфицированных коронавирусом. 4 319 киевлян выздоровели от COVID-19, а 202 – умерли.

Коронавирус в Украине и мире: статистика по состоянию на 30 августа

В Украине по состоянию на утро 30 августа зарегистрировали еще 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии уже 119 074 инфицированных.

По состоянию на сегодняшнее утро общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 25 миллионам.

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Автор: Светлана Закелова