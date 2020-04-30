В Киеве инфицированные медики составляют 10% от всех больных COVID-19

На сегодня в стационарах столицы находятся 22 медика, остальные лечатся дома в самоизоляции.

В Киеве медицинские работники, инфицированные коронавирусом, составляют 10% всех жителей города, больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

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"10% из киевлян, больных COVID-19, это именно медработники. 148 медиков коммунальных медучреждений имеют подтвержденный диагноз, среди них и врачи Александровской больницы, которая первой приняла удар, потому что была первой, которая начала принимать больных COVID-19. А также медицинский персонал инфекционных отделений городских больниц № 4, № 5, № 6, № 9 и других медучреждений столицы первой волны приема больных, которые приняли на себя всю нагрузку в первое время", - отметил он.

Он отметил, что среди больных - врачи и медсестры непрофильных отделений, семейные врачи, которые, оказывая помощь, не знали, что человек инфицирован, а также медики частных клиник.

По словам мэра, на сегодняшний день в стационарах находятся 22 медики, остальные лечатся дома в самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 60 человек, всего инфицирован 1 тыс. 401 житель города.