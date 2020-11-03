В Киеве за сутки обнаружили 789 новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19, 12 пациентов умерли.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.
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«Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве выявили 789 случаев COVID-19. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 799 киевлян. На сегодня в столице уже 39 534 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - отметил городской голова.
По его информации, среди новых больных: 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, а также 24 девочки от 3 недель до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет.
Заболели в том числе и 27 медиков.
Из них в больницы столицы госпитализировали 68 человек, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 229 человек. Всего коронавирус преодолели 13 153 жителей Киева.
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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском районе - 158, в Соломенском - 120 и 115 случаев - в Днепровском районе.
"Заботьтесь о своем здоровье и здоровье тех, кто рядом! Если испытываете первые симптомы заболевания, обращайтесь к врачу. Если контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус, следуйте самоизоляции. Своим сознательным отношением мы можем предотвратить стремительное распространение болезни!"- подчеркнул Кличко.
Коронавирус в Украине: что известно
- В Украине по состоянию на утро 3 ноября зафиксировано 8 899 новых случаев коронавирусной болезни. В общем за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 411 093 человека, умерло 7 532, выздоровели 168 868 человек.
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