На сегодня в столице уже 39 534 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве за сутки обнаружили 789 новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19, 12 пациентов умерли.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.

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«Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве выявили 789 случаев COVID-19. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 799 киевлян. На сегодня в столице уже 39 534 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - отметил городской голова.

По его информации, среди новых больных: 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, а также 24 девочки от 3 недель до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели в том числе и 27 медиков.

Из них в больницы столицы госпитализировали 68 человек, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 229 человек. Всего коронавирус преодолели 13 153 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском районе - 158, в Соломенском - 120 и 115 случаев - в Днепровском районе.

"Заботьтесь о своем здоровье и здоровье тех, кто рядом! Если испытываете первые симптомы заболевания, обращайтесь к врачу. Если контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус, следуйте самоизоляции. Своим сознательным отношением мы можем предотвратить стремительное распространение болезни!"- подчеркнул Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая