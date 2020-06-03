ВОЗ о коронавирусе в Украине: ситуация стабилизируется

Вместе с тем в ВОЗ отметили рост количества инфицированных коронавирусом в России.

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала ситуацию с распространением COVID-19 в Украине.

Эпидемиологическую ситуацию в Украине прокомментировал директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге во время брифинга 3 июня.

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По его словам, в Украине отмечается стабилизация и снижение числа новых случаев COVID-19.

При этом в европейском регионе уже более 2,2 миллиона инфицированных, умерших – более 181 тысячи. Ежедневное число случаев по сравнению с апрелем уменьшилось вдвое. Впрочем, риск остается высоким, отметил Клюге.

Вместе с тем в ВОЗ отметили рост количества инфицированных коронавирусом в России.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано 24 тыс. 823 случая заболевания COVID-19, из них за сутки – 483 новых.

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