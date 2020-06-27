В Украине за сутки – почти тысяча новых инфицированных COVID-19

По количеству заболевших "лидируют" Львовская, Волынская и Черновицкая области, а также Киев.

По состоянию на 9:00 27 июня в Украине зафиксировано 948 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав в Telegram.

По данным министерства, на сегодня уже 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 110 летальных, 18 701 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 948 новых случаев. Всего проведено 631966 тестирований методом ПЦР.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 1811 случаев; Волынская область — 2161 случай; Днепропетровская область — 1087 случаев; Донецкая область — 415 случаев; Житомирская область — 1371 случай; Закарпатская область — 2640 случаев; Запорожская область — 565 случаев; Ивано-Франковская область — 2253 случаи; Кировоградская область — 642 случая; г. Киев — 4866 случаев; Киевская область — 2469 случаев; Львовская область — 5004 случаи; Луганская область — 76 случаев; Николаевская область — 392 случаи; Одесская область — 1567 случаев; Полтавская область — 309 случаев; Ривненская область — 3475 случаев; Сумская область — 287 случаев; Тернопольская область — 1876 случаев; Харьковская область — 2046 случаев; Херсонская область — 191 случай; Хмельницкая область — 777 случаев; Черновицкая область — 4631 случай; Черкасская область — 635 случаев; Черниговская область — 519 случаев.

По состоянию на утро 27 июня в Центр поступило 1185 сообщений о подозрении. Всего с начала 2020 года поступило 86 359 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, более 20% от всех зарегистрированных новых больных коронавирусом в Украине нуждается в госпитализации.

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